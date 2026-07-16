Gute Plätze, schlechte Plätze Beim SV Dickendorf geht’s im Freibad nur gemeinsam Moritz Hannappel 16.07.2026, 06:00 Uhr

i Das Freibad in Dickendorf ist der Startpunkt für die Triathleten beim Mörsbachmän. Im normalen Badebetrieb erfreuen sich hier dank der Kooperation eines Bäderdienstes mit dem Träger, dem SV Dickendorf, die Badegäste über eine gern genommene Abkühlung. Moritz Hannappel

Der Westerwälder Schwimmverein setzt auf eine Kooperation mit einem externen Dienstleister, um den Badebetrieb aufrechtzuerhalten. Rettungsschwimmer, Bademeister und Fachpersonal sind rar, für eine Abkühlung in Dickendorf ist aber weiter gesorgt

In weniger als einem Monat, am 8. August, feiert der „Mörsbachmän“, der Sprint-Triathlon der SG Mörsbach, einen runden Geburtstag. Bereits zum 40. Mal treffen sich die Ausdauersportler, um im Kampf gegen die Uhr 240 Meter zu schwimmen, 20 Kilometer Rad zu fahren und 5,5 Kilometer durch die Kroppacher Schweiz zu laufen.







Artikel teilen

Artikel teilen