Der Westerwälder Schwimmverein setzt auf eine Kooperation mit einem externen Dienstleister, um den Badebetrieb aufrechtzuerhalten. Rettungsschwimmer, Bademeister und Fachpersonal sind rar, für eine Abkühlung in Dickendorf ist aber weiter gesorgt
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In weniger als einem Monat, am 8. August, feiert der „Mörsbachmän“, der Sprint-Triathlon der SG Mörsbach, einen runden Geburtstag. Bereits zum 40. Mal treffen sich die Ausdauersportler, um im Kampf gegen die Uhr 240 Meter zu schwimmen, 20 Kilometer Rad zu fahren und 5,5 Kilometer durch die Kroppacher Schweiz zu laufen.