Gute Plätze, schlechte Plätze
Beim SV Dickendorf geht’s im Freibad nur gemeinsam
Das Freibad in Dickendorf ist der Startpunkt für die Triathleten beim Mörsbachmän. Im normalen Badebetrieb erfreuen sich hier da
Das Freibad in Dickendorf ist der Startpunkt für die Triathleten beim Mörsbachmän. Im normalen Badebetrieb erfreuen sich hier dank der Kooperation eines Bäderdienstes mit dem Träger, dem SV Dickendorf, die Badegäste über eine gern genommene Abkühlung.
Moritz Hannappel

Der Westerwälder Schwimmverein setzt auf eine Kooperation mit einem externen Dienstleister, um den Badebetrieb aufrechtzuerhalten. Rettungsschwimmer, Bademeister und Fachpersonal sind rar, für eine Abkühlung in Dickendorf ist aber weiter gesorgt

Lesezeit 3 Minuten
In weniger als einem Monat, am 8. August, feiert der „Mörsbachmän“, der Sprint-Triathlon der SG Mörsbach, einen runden Geburtstag. Bereits zum 40. Mal treffen sich die Ausdauersportler, um im Kampf gegen die Uhr 240 Meter zu schwimmen, 20 Kilometer Rad zu fahren und 5,5 Kilometer durch die Kroppacher Schweiz zu laufen.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

SchwimmenSport

Top-News aus dem Sport