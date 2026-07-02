Die Härtesten unter den Harten, die sich der 24-Stunden-Herausforderung beim Stöffel-Race stellen, steigen nur fürs Allernötigste von ihren Bikes. Aber auch alle anderen zeigen unbändigen Willen, wenn im Stöffelpark in Enspel der Startschuss fällt.
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Wenn es Nacht wird im Stöffelpark, dürfte den Teilnehmern beim Stöffel-Race 2026 nach der Hitzewelle des vergangenen Wochenendes wohl eine etwas frischere Brise vergönnt sein – und die braucht es auch, wenn man 24 Stunden mehr oder weniger nonstop im Sattel sitzt.