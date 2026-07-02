24-Stunden-Rennen steht an Beim Stöffel-Race stehen die Räder (fast) nie still Marco Rosbach 02.07.2026, 15:57 Uhr

i Wenn es Nacht wird in Enspel, entfaltet das Stöffel-Race seine ganz besondere Faszination. Manche Fahrer steigen nur für das wirklich Allernötigste von ihren Mountainbikes. Volker Horz

Die Härtesten unter den Harten, die sich der 24-Stunden-Herausforderung beim Stöffel-Race stellen, steigen nur fürs Allernötigste von ihren Bikes. Aber auch alle anderen zeigen unbändigen Willen, wenn im Stöffelpark in Enspel der Startschuss fällt.

Wenn es Nacht wird im Stöffelpark, dürfte den Teilnehmern beim Stöffel-Race 2026 nach der Hitzewelle des vergangenen Wochenendes wohl eine etwas frischere Brise vergönnt sein – und die braucht es auch, wenn man 24 Stunden mehr oder weniger nonstop im Sattel sitzt.







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