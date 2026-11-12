Koblenz in Straubenhardt Beim Rekordmeister geht KTV ohne Druck an die Geräte Kilian Jorde 12.11.2026, 10:44 Uhr

i Aaron Wagner wechselte 2021 von der KTV Straubenhardt nach Koblenz, nun kehrt er an seine alte Wirkungsstätte zurück. Wolfgang Heil

Es ist ein besonderes Duell für die Koblenzer Kunstturner: In Straubenhardt treffen sie auf den Bundesliga-Tabellenführer und Rekordmeister.

Eine Woche nach dem begeisternden Heimsieg gegen den TV Wetzgau steht für die KTV Koblenz die Kür in der Kunstturn-Bundesliga an. Das „Team vom (R)Eck“ gastiert am Samstag ab 18 Uhr beim Tabellenführer und deutschen Meister KTV Straubenhardt. Der deutsche Rekordmeister aus dem Nordschwarzwald war in den vergangenen zwei Dekaden das Nonplusultra im deutschen Mannschaftsturnen und gewann 10 der letzten 21 deutschen Meisterschaften, darunter die ...







Artikel teilen

Artikel teilen