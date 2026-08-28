Turnteams gefordert Beim MTV Bad Kreuznach geht es um die Gautitel Olaf Paare 28.08.2026, 14:08 Uhr

i Starke Übung am Stufenbarren: Emely Wrede möchte mit ihrem MTV Bad Kreuznach auch am Samstag viele Punkte holen. Klaus Castor

Die besten Turnteams an der Nahe gehen am Samstag in Bad Kreuznach im Kampf um die Gautitel an die Geräte. Auch Gastgeber MTV schickt ambitionierte Teams ins Rennen.

Sie sind ein Dauerbrenner im regionalen Sport: Kurz nach dem Ende der Sommerferien stehen die Gau-Mannschaftsmeisterschaften der Turnerinnen in der Bad Kreuznacher Jakob-Kiefer-Halle auf dem Programm. Am Samstag ist es wieder so weit.Ausrichter ist einmal mehr der MTV Bad Kreuznach, der zahlreiche Teams von der gesamten Nahe begrüßt und sich über großes Interesse der Zuschauer freuen würde.







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