TSC-Paar landet auf Platz acht: Bei der DM ins Semifinale getanzt
Von null auf Platz acht: Felix Reimann und Polina Fast tanzen erst wenige Wochen zusammen und überzeugen direkt bei der DM.
Bei den deutschen Meisterschaften der Turniertänzer erreichten Felix Reimann und Polina Fast vom TSC Crucenia Bad Kreuznach als bestes Paar aus Rheinland-Pfalz das Semifinale.Mehr als 200 Paare der lateinamerikanischen Tänze trafen sich in der S-Arena in Bernau bei Berlin, um die nationalen Titelträger zu ermitteln.