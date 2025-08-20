Ein besonderes Erlebnis war für die Rope-Skipperinnen des TuS Mackenrodt der Start bei den Weltmeisterschaften in Japan.

Die Rope-Skipperinnen des TuS Mackenrodt schnupperten bei der Weltmeisterschaft in Japan internationale Wettkampfluft. Im hochklassig besetzten Feld erreichte das Team mit Svenja Doll, Lisa Herbert, Rebecca Schwarz und Luisa Weisner im Single-Rope-Speed-Relay den 39. Platz unter 45 Teams.

Trotz intensiver Vorbereitung schaffte es das Kollektiv in Kawasaki nicht, sein volles Potenzial auszuschöpfen und seine Trainingsleistungen zu erreichen. Immer wieder schlichen sich Hänger bei den Springerinnen ein, die Zeit kosteten. Durch die hohe Luftfeuchtigkeit sowie die Tatsache, dass ganze 18 Teams in einer Runde auf dem Feld standen, war eine erhöhte Anspannung bei den erfahrenen Springerinnen festzustellen. Bei deutschen oder internationalen Meisterschaften sind zwei Reihen mit maximal zehn Feldern üblich, diesmal waren in der verhältnismäßig kleinen Halle 18 Felder in drei Reihen geschaffen. Dadurch war die Lautstärke enorm hoch, und bei den Speed-Disziplinen „bebte“ der Boden regelrecht.

Konkurrenz aus Asien dominiert

Das Ziel der Sportlerinnen war anfangs, an die persönlichen Bestleistungen heranzukommen und eine gute Platzierung zu erreichen. Dass kein Top-Zehn-Ergebnis herausspringen würde, war nach der Sichtung der WM-Ergebnisse von 2023 direkt klar. Während Rope-Skipping in Deutschland als Randsportart gilt, wird der Sport in anderen Ländern deutlich professioneller betrieben mit mehreren Stunden Training pro Tag.

Besonders deutlich wurde der Unterschied zur Konkurrenz aus Asien – die Teams aus Japan, China und Korea präsentierten sich in einer nahezu eigenen Liga und setzten mit Schnelligkeit und Präzision Maßstäbe. Mithalten konnten als Europäer nur die Ungarinnen sowie die Teams aus Belgien.

Bei den Mackenrodterinnen überwiegt, trotz anfänglicher Enttäuschung, nicht die Bestleistung abgerufen zu haben, letztendlich der Stolz, als Teil der deutschen Nationalmannschaft bei einer Weltmeisterschaft dabei gewesen zu sein und sich mit den besten der Welt gemessen zu haben.