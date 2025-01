Remagen spielt zweimal BC steht lange Tour nach Leipzig und Jena bevor Lutz Klattenberg 10.01.2025, 11:13 Uhr

i Das Duo Thilo Mund und Michael Nonn steht mit dem BC Remagen vor zwei wichtigen Aufgaben in der 2. Badminton-Bundesliga. Martin Gausmann. Vollrath

Für die Badmintonmannschaft des BC Remagen beginnt das neue Jahr mit zwei wichtigen Spielen in der 2. Bundesliga - die Rheinländer müssen nach Leipzig und nach Jena.

Zum Jahresauftakt steht für den BC Remagen die zweitlängste Auswärtsfahrt in der 2. Badminton-Bundesliga auf dem Programm. Am Samstag (16 Uhr) bei Schlusslicht HSG DhfK Leipzig und am Sonntag (11 Uhr) beim Tabellendrittletzten SV GutsMuths Jena müssen Punkte für den Klassenverbleib her.

