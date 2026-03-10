Aufstieg ist perfekt BC Remagen kehrt in die 2. Bundesliga zurück Lutz Klattenberg 10.03.2026, 12:54 Uhr

i Max Stage und Thilo Mund, seit Jahren Stützen des Remagener Teams, feierten mit dem BCR die Rückkehr in die 2. Bundesliga. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

BC Remagen kehrt nach packender Saison in die 2. Bundesliga zurück. Nach einem 4:4 und einem entscheidenden 6:2-Sieg sichert sich das Team die Meisterschaft in der Badminton-Regionalliga Mitte.

Es ist vollbracht, letzte theoretisch Restzweifel sind ausgeräumt: Der BC Remagen hat sich die Meisterschaft in der Badminton-Regionalliga Mitte gesichert und wird nach einem Jahr direkt wieder in die 2. Bundesliga zurückkehren. Beim letzten Auswärts-Doppelspieltag holte der BCR zunächst einen Punkt beim 4:4 gegen den SV Dortelweil III.







