Aufstieg ist perfekt
BC Remagen kehrt in die 2. Bundesliga zurück
Max Stage und Thilo Mund, seit Jahren Stützen des Remagener Teams, feierten mit dem BCR die Rückkehr in die 2. Bundesliga.
Max Stage und Thilo Mund, seit Jahren Stützen des Remagener Teams, feierten mit dem BCR die Rückkehr in die 2. Bundesliga.
Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

BC Remagen kehrt nach packender Saison in die 2. Bundesliga zurück. Nach einem 4:4 und einem entscheidenden 6:2-Sieg sichert sich das Team die Meisterschaft in der Badminton-Regionalliga Mitte.

Lesezeit 2 Minuten
Es ist vollbracht, letzte theoretisch Restzweifel sind ausgeräumt: Der BC Remagen hat sich die Meisterschaft in der Badminton-Regionalliga Mitte gesichert und wird nach einem Jahr direkt wieder in die 2. Bundesliga zurückkehren. Beim letzten Auswärts-Doppelspieltag holte der BCR zunächst einen Punkt beim 4:4 gegen den SV Dortelweil III.

Ressort und Schlagwörter

BadmintonSport

Top-News aus dem Sport