Badminton-Regionalligist BC Remagen dominiert das Derby gegen TB Andernach mit einem 8:0-Triumph. Ohne Satzverlust bleibt der Spitzenreiter auf Meisterkurs, während Andernach um den Klassenerhalt bangt.
Lesezeit 1 Minute
Einen sehr souveränen Jahresauftakt hat die Badmintonmannschaft des BC Remagen in der Regionalliga-Mitte erlebt. Im Derby gegen den TB Andernach setzten sich die Spitzenreiter vor 80 Zuschauern in der Remagener Rheinhalle klar mit 8:0 durch, gaben dabei auch in allen acht Partien keinen Satz ab.