Spitzenreiter setzt sich durch
BC Remagen gewinnt das Derby gegen den TB Andernach
Antonia Remakulus (links) und Mascha Strödke (rechts) hatten im Damendoppel ihre Schwierigkeiten gegen das Andernacher Doppel. Am Ende setzte sich das BCR-Duo dennoch in zwei Sätzen durch.
Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Badminton-Regionalligist BC Remagen dominiert das Derby gegen TB Andernach mit einem 8:0-Triumph. Ohne Satzverlust bleibt der Spitzenreiter auf Meisterkurs, während Andernach um den Klassenerhalt bangt.

Lesezeit 1 Minute
Einen sehr souveränen Jahresauftakt hat die Badmintonmannschaft des BC Remagen in der Regionalliga-Mitte erlebt. Im Derby gegen den TB Andernach setzten sich die Spitzenreiter vor 80 Zuschauern in der Remagener Rheinhalle klar mit 8:0 durch, gaben dabei auch in allen acht Partien keinen Satz ab.

Ressort und Schlagwörter

BadmintonSport

Top-News aus dem Sport