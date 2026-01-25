Spitzenreiter setzt sich durch BC Remagen gewinnt das Derby gegen den TB Andernach Lutz Klattenberg 25.01.2026, 14:05 Uhr

i Antonia Remakulus (links) und Mascha Strödke (rechts) hatten im Damendoppel ihre Schwierigkeiten gegen das Andernacher Doppel. Am Ende setzte sich das BCR-Duo dennoch in zwei Sätzen durch. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Badminton-Regionalligist BC Remagen dominiert das Derby gegen TB Andernach mit einem 8:0-Triumph. Ohne Satzverlust bleibt der Spitzenreiter auf Meisterkurs, während Andernach um den Klassenerhalt bangt.

Einen sehr souveränen Jahresauftakt hat die Badmintonmannschaft des BC Remagen in der Regionalliga-Mitte erlebt. Im Derby gegen den TB Andernach setzten sich die Spitzenreiter vor 80 Zuschauern in der Remagener Rheinhalle klar mit 8:0 durch, gaben dabei auch in allen acht Partien keinen Satz ab.







