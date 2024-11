Punkt im Heimspiel verpasst BC Remagen geht leer aus und muss weiter bangen 24.11.2024, 17:16 Uhr

i Umsonst gestreckt: Thilo Mund bot im abschließenden Match gegen Lars Rügheimer zwar eine starke Leistung, unterlag aber in fünf Sätzen, womit die 2:5-Niederlage des BC Remagen gegen Dortelweil II feststandm womit es keinen Punkt für den BCR gab. Vollrath

Für den BC Remagen sieht es in der 2. Badminton-Bundesliga Süd weiterhin düster aus, daran hat auch das Wochenende nichts geändert.

Remagen. Der erhoffte Befreiungsschlag in der 2. Badminton-Bundesliga Süd ist für den BC Remagen am Wochenende ausgeblieben. Am neunten Spieltag gab es für den BCR eine 2:5-Niederlage. Dadurch bleibt die Mannschaft um Teamchef Heiko Weinert vor dem letzten Hinrunden-Doppelspieltag im Dezember auf dem vorletzten Rang und dami auf einem Abstiegsplatz.

