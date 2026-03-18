Doppelspieltag zum Abschluss: BC Remagen feiert mit Fans Meisterschaft und Aufstieg
Doppelspieltag zum Abschluss
BC Remagen feiert mit Fans Meisterschaft und Aufstieg
Badminton-Regionalliga: Der BC Remagen feierte bereits den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Doch in den letzten Spielen wartet ein Doppel-Heimspieltag, bei dem die Mannschaft zusammen mit den Fans die erfolgreiche Saison abschließen wird.
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Auch wenn die Meisterschaft in der Badminton-Regionalliga Mitte bereits zugunsten des BC Remagen entschieden ist, wird der BCR sicher alles daran setzen, auch in den beiden letzten Spielen der Saison keine Niederlage zu kassieren – zumal der Klub mit seinen Fans nun die Meisterschaft und den Aufstieg in die 2.