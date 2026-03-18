Doppelspieltag zum Abschluss
BC Remagen feiert mit Fans Meisterschaft und Aufstieg
Zum Abschluss der erfolgreichen Saison freuen sich Antonia Remakulus (vorn) und der BC Remagen noch über einen Doppelspieltag in
Zum Abschluss der erfolgreichen Saison freuen sich Antonia Remakulus (vorn) und der BC Remagen noch über einen Doppelspieltag in der Rheinhalle.
Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Badminton-Regionalliga: Der BC Remagen feierte bereits den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Doch in den letzten Spielen wartet ein Doppel-Heimspieltag, bei dem die Mannschaft zusammen mit den Fans die erfolgreiche Saison abschließen wird.

Lesezeit 1 Minute
Auch wenn die Meisterschaft in der Badminton-Regionalliga Mitte bereits zugunsten des BC Remagen entschieden ist, wird der BCR sicher alles daran setzen, auch in den beiden letzten Spielen der Saison keine Niederlage zu kassieren – zumal der Klub mit seinen Fans nun die Meisterschaft und den Aufstieg in die 2.

Ressort und Schlagwörter

BadmintonSport

Top-News aus dem Sport