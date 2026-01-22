Derby gegen Andernach BC Remagen beschäftigt sich mit Rückkehr in die 2. Liga Lutz Klattenberg 22.01.2026, 11:42 Uhr

i Der BC Remagen (hier Max Stage bei der Rückhand) empfängt am Samstag im Derby den TB Andernach. Martin Gausmann. VollrTH

Spitzenreiter BC Remagen dominiert die Badminton-Regionalliga. Nun beschäftigt sich der Klub damit, ob der Aufstieg in die 2. Bundesliga realisiert werden kann. Doch erst einmal steht das Derby gegen Andernach an.

Zum Jahresauftakt erwartet Badminton-Regionalliga Spitzenreiter BC Remagen mit dem Heimspiel am Samstag (11.30 Uhr) gegen den TB Andernach ein Derby. Und der Klub muss sich auch Gedanken über die Zukunft machen, denn der Zweitligaabsteiger geht mit einem komfortablen Vorsprung in die zweite Saisonhälfte und muss sich mit der schnellen Rückkehr auf die Bundesligaebene beschäftigen.







