Heimspiele für SG Rheinhessen Badmintongeschichte liegt in der Luft 03.10.2025, 13:57 Uhr

i Fehlt der SG Rheinhessen: Valeriya Rudakova. Klaus Castor

Auf dem Weg zur angestrebten Meisterschaft müssen die Badminton-Asse der SG Rheinhessen auch gegen Traditionsteams antreten. So wie an diesem Doppel-Wochenende.

Am zweiten Spielwochenende der Badminton-Oberliga geben sich mit dem SSV Heiligenwald und dem TV Wemmetsweiler zwei der drei Vertretungen aus dem Saarland bei der SG Rheinhessen die Ehre. Nach dem starken Saisonstart gehen die Kombinierten als klarer Favorit in die Heimpartien, die in Bad Kreuznach (Samstag, 17 Uhr, BBS-Halle, Heiligenwald) und Alzey (Sonntag, 14 Uhr, Neue Halle, Wemmetsweiler) ausgetragen werden.







