Besser hätte es nicht laufen können: Sabrina Heinrich dominiert von der ersten Runde an die deutsche Minigolf-Meisterschaft.

Sabrina Heinrich war nicht zu schlagen. Das Ass des MSV Bad Kreuznach ist die beste Minigolferin Deutschlands. Bei den Titelkämpfen auf Betonbahnen, die im bayerischen Landshut ausgetragen wurden, sicherte sie sich die Goldmedaille.

Die DM war von vielen Regenunterbrechungen geprägt, doch Sabrina Heinrich blieb cool und ließ sich nicht von ihrem Weg abbringen. Nach drei Runden hatte sie bereits elf Schläge Vorsprung, nach insgesamt acht Runden, verteilt auf drei Tage, siegte sie unangefochten mit 215 Schlägen. Ihr Vereinskamerad Markus Brand spielte sehr konstante sechs Runden mit insgesamt 178 Schlägen. Trotzdem verpasste er um sieben Schläge die Qualifikation für die Zwischenrunde und belegte letztendlich bei den Senioren I den 18. Platz. Bei den Seniorinnen II gab es ebenfalls Grund zur Freude aus Bad Kreuznacher Sicht. Brigitte Scharold vom MGC Mainz, die viele Jahre für den MSV spielte, sicherte sich wie Sabrina Heinrich den DM-Titel.