Yozgyur ist Rheinhessenmeister Bad Kreuznacher Talente feiern feine Erfolge Markus Kilian 11.02.2026, 18:02 Uhr

i Die vier Bad Kreuznacher Schachspieler (von links) Ediz Yozgyur, Ferdinand Gentz, Amiran Balashvili und Pius Enders mit ihrem „fünften Spieler“, einer eingekleideten Märchenfigur, bei der DM in Plauen. Gentz

Der Bad Kreuznacher Schachverein setzt auf die Jugend. Einige Talente machen auf sich aufmerksam und starteten sogar bei der deutschen Meisterschaft in Plauen.

Gruppensieger, ungeschlagen bei der DM, Rheinhessenmeister: Ediz Yozgyur, Talent des Bad Kreuznacher Schachvereins, hat mehrere Turniererfolge gefeiert.Beim rheinhessischen Jugend-Grand-Grix und DWZ-Cup gewann Yozgyur in der höchsten DWZ-Klasse. Rund 80 Teilnehmer aus drei Bundesländern hatten sich beim Doppelturnier im Gymnasium am Römerkastell gemessen.







