Der Bad Kreuznacher Schachverein setzt auf die Jugend. Einige Talente machen auf sich aufmerksam und starteten sogar bei der deutschen Meisterschaft in Plauen.
Lesezeit 1 Minute
Gruppensieger, ungeschlagen bei der DM, Rheinhessenmeister: Ediz Yozgyur, Talent des Bad Kreuznacher Schachvereins, hat mehrere Turniererfolge gefeiert.Beim rheinhessischen Jugend-Grand-Grix und DWZ-Cup gewann Yozgyur in der höchsten DWZ-Klasse. Rund 80 Teilnehmer aus drei Bundesländern hatten sich beim Doppelturnier im Gymnasium am Römerkastell gemessen.