Vor den nationalen Qualifikationsrennen Ende April/Anfang Mai gilt es für die Slalomkanuten, sich in Form zu bringen. Dabei half das Weltranglistenrennen in Frankreich.

Beim ersten Weltranglistenrennen des Jahres auf dem europäischen Kontinent unterstrichen die Slalomkanuten aus Bad Kreuznach ihre internationalen Ambitionen.

Bei den Frauen belegten Ricarda Funk und Paulina Pirro vom KSV Bad Kreuznach als beste Deutsche im Kajak-Einer die Ränge vier und fünf. Olympiasiegerin Ricarda Funk lag als Vorlauf-Zweite im Finale lange auf Siegkurs, ließ gegen Ende der Strecke aber Zeit liegen. „Genau deshalb besuchen unsere Sportler diese Wettkämpfe. Es gilt, wieder reinzukommen und einen guten Rhythmus für die weiteren Starts zu finden“, erklärte Walter Senft, der Sportwart des KSV.

Paulina Pirro steigert sich im Finale

Dass sich Paulina Pirro, im Vorlauf Sechste, im Endlauf verbesserte und direkt hinter Ricarda Funk platzierte, zeigt, dass die Feilbingerterin einen weiteren Schritt nach vorne gemacht hat, zumal sie vor einem Jahr in Hüningen nicht mit der Strecke zurechtgekommen war und den Wettkampfort unzufrieden verlassen hatte. In diesem Jahr überzeugte sie zusätzlich noch mit einem bärenstarken sechsten Rang im Canadier-Einer der Frauen. Als Elfte des Vorlaufs war sie ins Finale gegangen. In beiden Konkurrenzen belegte die erst 15-jährige Katharina Neßelträger die guten Plätze 17 und 21.

Bei den Männern waren die Brüder Enrico und Joshua Dietz (beide RKV Bad Kreuznach) in das Dreiländereck zwischen Frankreich, Deutschland und die Schweiz gereist, um sich in den Wettkampfmodus zu bringen, schließlich stehen Ende April und Anfang Mai die nationalen Qualifikationsrennen auf dem Programm. Wie die KSV-Frauen überzeugte Enrico Dietz als bester Deutscher im Finale mit dem Kajak-Einer. Er belegte den achten Rang. Im Vorlauf war er unter 104 Startern Zweiter geworden. „Ich konnte eine sehr gute Performance abliefern. Nach dem schwachen Wettkampf auf La Réunion im Februar kam ich jetzt deutlich besser in meinen Wettkampfrhythmus. Insgesamt sehe ich eine gute Verbesserung über den Winter hinweg“, erklärte der jüngere der beiden Dietz-Brüder.

Joshua Dietz muss nach vorne schauen

Joshua Dietz war seit Anfang September ohne Wettkampf gewesen, und die fehlende Praxis war ihm nach einem harten Trainingsprogramm im Winter anzumerken. Zudem störte ihn, dass der Wettkampf mit einer Stunde Verspätung begann: „Das ist für die Konzentration suboptimal.“ Mit einer Torstabberührung erreichte er im Vorlauf Platz 17 und verpasste den Endlauf. Im B-Finale unterliefen ihm in kurzem Abstand drei Fehler, die ihn auf Platz 27 zurückwarfen. „Jetzt heißt es, nach vorne zu blicken, auch wenn das nicht so einfach ist“, sagte Joshua Dietz, der am Wochenende beim nächsten Weltranglistenrennen in Solkan (Slowenien) erneut am Start sein wird.

Im Kajak-Cross erreichte Ricarda Funk, die mittlerweile häufiger in dieser Disziplin trainiert, das Finale und wurde Dritte. Paulina Pirro folgte als Neunte. Auch Enrico Dietz hatte den Sprung in die Kopf-an-Kopf-Rennen geschafft, wurde jedoch disqualifiziert, weil es in der Organisation zu einem Fehler kam und Startnummern vertauscht worden waren.