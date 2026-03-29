Sportlerehrung in Bad Ems Außergewöhnliche Erfolge führen sogar bis nach Japan Thorsten Stötzer 29.03.2026, 11:12 Uhr

i Beim Gesamtbild der Meisterehrung des Turngaus Rhein-Lahn wird es ziemlich eng im Gasthaus „Alt Ems“. Thorsten Stötzer

Großer Bahnhof für Sportler aus Vereinen des Turngaus Rhein-Lahn: Bei der Ehrung in Bad Ems wurden in besonderem Rahmen die besten Leistungen honoriert. Sogar weit gereiste WM-Teilnehmer erhielten reichlich dabei Applaus.

„Es war großartig, das kann man schon sagen“, antwortet Semih Göktepe ganz bescheiden, als er nach seinen Eindrücken von der Weltmeisterschaft im Rope Skipping in Tokio gefragt wird. Dort bei seiner schon zweiten WM in den Blickpunkt zu rücken, sei schon etwas Besonderes gewesen, und er sei „stolz auf mein Team“.







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