Felix Reimann verteidigt Titel Aus zwei Tänzern wird in Windeseile ein Paar 11.02.2026, 14:00 Uhr

i Erfolgreiche Premiere: Felix Reimann und Polina Fast treten bei den Landesmeisterschaften in Bad Kreuznach erstmals gemeinsam an und sichern sich auf Anhieb den Titel. Klaus Castor

Vor heimischem Publikum gab es nicht nur großen Applaus, Felix Reimann vom TSC Crucenia Bad Kreuznach stand bei den Tanz-Landesmeisterschaften auch ganz oben auf dem Podest – und das mit einer neuen, erst 13-jährigen Partnerin.

Wenn Felix Reimann und Polina Fast über das Parkett wirbeln, sieht alles so leicht, so selbstverständlich aus. Ob feurige Samba, lebhafter Cha-Cha-Cha, gefühlvolle Rumba, der kraftvolle Paso doble oder der energiegeladene Jive, die beiden bringen die Charakteristiken der fünf Lateintänze exzellent zum Ausdruck, bestechen dabei mit hoher Präzision und anspruchsvollen Elementen.







