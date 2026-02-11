Vor heimischem Publikum gab es nicht nur großen Applaus, Felix Reimann vom TSC Crucenia Bad Kreuznach stand bei den Tanz-Landesmeisterschaften auch ganz oben auf dem Podest – und das mit einer neuen, erst 13-jährigen Partnerin.
Wenn Felix Reimann und Polina Fast über das Parkett wirbeln, sieht alles so leicht, so selbstverständlich aus. Ob feurige Samba, lebhafter Cha-Cha-Cha, gefühlvolle Rumba, der kraftvolle Paso doble oder der energiegeladene Jive, die beiden bringen die Charakteristiken der fünf Lateintänze exzellent zum Ausdruck, bestechen dabei mit hoher Präzision und anspruchsvollen Elementen.