Vogel muss verletzt passen Aurelia Eislöffel entscheidet sich für Jugend-WM Olaf Paare 23.10.2026, 15:41 Uhr

i Mit dem Bundesadler auf dem Arm im Einsatz: Aurelia Eislöffel vor ihrem Start beim Weltcup in Cottbus. Nächste Woche geht es zur WM nach China. Thomas Rösler

Eine wilde Zeit erleben gerade die Trampolinturner des MTV Bad Kreuznach. Der Oktober war gut gefüllt mit Wettkämpfen und Meisterschaften. Im November stehen nun die Weltmeisterschaften in China an.

Die Weltmeisterschaften der Trampolinturner finden in diesem Jahr ohne Frauen und Männer des MTV Bad Kreuznach statt. Dafür werden bei der folgenden Nachwuchs-WM an gleicher Stätte im chinesischen Nanjing drei MTV-Asse auf die Geräte gehen.Fabian Vogel, Olympiateilnehmer von 2024 und mehrfacher Deutscher Meister, hatte sich qualifiziert für die WM, doch eine Nackenverletzung lässt einen Start nicht zu.







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