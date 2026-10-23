Eine wilde Zeit erleben gerade die Trampolinturner des MTV Bad Kreuznach. Der Oktober war gut gefüllt mit Wettkämpfen und Meisterschaften. Im November stehen nun die Weltmeisterschaften in China an.
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Die Weltmeisterschaften der Trampolinturner finden in diesem Jahr ohne Frauen und Männer des MTV Bad Kreuznach statt. Dafür werden bei der folgenden Nachwuchs-WM an gleicher Stätte im chinesischen Nanjing drei MTV-Asse auf die Geräte gehen.Fabian Vogel, Olympiateilnehmer von 2024 und mehrfacher Deutscher Meister, hatte sich qualifiziert für die WM, doch eine Nackenverletzung lässt einen Start nicht zu.