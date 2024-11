KTV Koblenz setzt gegen Vinnhorst II nicht nur auf den Niederländer Loran de Munck - Aufstieg in weiter Ferne Aufstieg rückt für KTV Koblenz in weite Ferne – Erster Heimauftritt für Olympia-Turner Loran de Munck Kilian Jorde 25.10.2024, 13:51 Uhr

i Zum ersten Mal in dieser Saison können die Turnfans Loran de Munck im Turnforum auf dem Asterstein im Koblenzer Dress bewundern – Gegner der KTV ist TuS Vinnhorst II. Foto: Livius Stein Livius Stein

Asterstein. Nach vier von sieben absolvierten Wettkämpfen in der 2. Kunstturn-Bundesliga Nord befindet sich die Kunstturnvereinigung (KTV) Koblenz am Scheideweg.

Zwei überzeugenden Siegen zum Saisonauftakt folgten zwei bittere Niederlagen: Erst setzte es eine 12:55-Pleite gegen die Metropole Ruhr, dann mussten sich die Koblenzer am vergangenen Samstag knapp mit 36:41 bei der KTV Obere Lahn geschlagen geben. So rangiert der Aufstiegsaspirant momentan nur auf Platz vier in der Tabelle und benötigt am Samstag dringend einen Heimsieg, um den Anschluss an die Spitzengruppe der Liga zu halten.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen