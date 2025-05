14,2 Grad zeigte die Wassertemperatur, aber 11 Grad Lufttemperatur war zu wenig. „Wir hätten zwei Grad mehr gebraucht“, erklärte Hans-Christian Mager, der Cheforganisator des Löwen-Triathlons rund um Freilingen. Ein Triathlon, aus dem in diesem Jahr ein Duathlon wurde. Die Entscheidung, die der Wettkampfordnung der Deutschen Triathlon-Union entstammt und an der es nichts zu rütteln gibt, hat mit dem Sicherheitsaspekt zu tun. „Wenn die Finger beim Schwimmen zu kalt werden, entstehen Gefahren beim Bremsen auf dem Rennrad“, verdeutlichte Mager. Bei der Löwentriathlon-Premiere hatte es diese Situation schon einmal gegeben.

Ein guter Ausrichter ist für diesen Fall natürlich gewappnet. So hieß es am Sonntag anstatt des Schwimmens im ersten Abschnitt fünf Kilometer zu laufen, wobei die Starter über die Olympische Distanz und die Mitteldistanz als großes Pulk gemeinsam auf die Strecke gingen. Der Rest mit 40 beziehungsweise 80 Kilometern auf dem Rennrad und 10 beziehungsweise 20 Kilometern in den Laufschuhen blieb unverändert.

i David Simon vom RSC Untermosel fuhr auf der Olympischen Distanz ein einsames Rennen. René Weiss

An der Spitze der Olympia-Distanz-Startern erlebte David Simon vom RSC Untermosel am Ende ein einsames Rennen. „Am Wendepunkt auf der ersten Runde der Radstrecke wusste ich, dass mir nichts mehr passieren kann, wenn ich nicht stürze“, erklärte Simon im Ziel. Er stürzte nicht, stellte in allen drei Teilbereichen die Bestzeiten auf und brauchte insgesamt 2:00:46,6 Stunden. Der zweitplatzierte Jannis Laupsien war regelrecht beeindruckt davon, wie der Sieger von der Spitze weg dominierte.

Sieger beeindruckt den Zweiten

„Das war der Wahnsinn, richtig stark und unmöglich, da mitzuhalten“, gratulierte Laupsien dem Erstplatzierten und wollte dann noch wissen: „Wie lange stehst du schon hier im Ziel?“ Simons Antwort („sieben Minuten“) würdigte Laupsien mit einem Nicken des Respekts.

Der Gewinner hatte es selbst für die Veranstalter zu eilig. Als Simon aufs Rad wechselte, war die Zone für die Olympische Distanz noch geschlossen, er musste den Abstecher durch den Bereich für die Mitteldistanz nehmen. Das machte keinen Unterschied, dass sich der Gewinner als großer Fan der Strecke äußerte. „Es gibt hier schöne Anstiege. Die Strecke ist cool.“

i Musste auf die niedrigen Temperaturen reagieren: Löwentriathlon-Organisator Hans-Christian Mager. René Weiss

Um die 750 Aktive, die gekommen waren, machten sich ebenfalls ein Bild davon. „Am Samstag sind insgesamt nur fünf oder sechs von den Gemeldeten nicht gestartet. Das ist eine sehr gute Quote und zeigt uns, dass die Triathleten unbedingt ihrer Wettkämpfe bestreiten wollen und gerne zu uns in den Westerwald kommen. Wir haben Leute zum Beispiel aus Hamburg, Köln und Dresden am Start. Sie wissen die Landschaft zu schätzen“, erklärte Hans-Christian Mager. Für David Simon war Freilingen der erste Teil einer Steigerungstrilogie mit Starts über die Mitteldistanz in Heilbronn und beim Ironman in Frankfurt. Dort hatte er vor einem Jahr die Schallmauer von neun Stunden unterboten.

„Bei mir war die Freude groß, dass es ein Duathlon war und nicht geschwommen wurde. Nach dem Schwimmen muss ich das Feld immer von hinten aufrollen.“

Manuel Schräder, Sieger auf der Mitteldistanz

Gleich zweimal binnen 24 Stunden stellte sich Lokalmatador Manuel Schräder den schweißtreibenden Anstrengungen. Am Samstag nahm er – da noch mit der Eröffnungsdisziplin Schwimmen – für das Team SRL Triathlon Koblenz am Regionalliga-Wettkampf teil, am Sonntag stellte der 32-Jährige aus Staudt, in seinem „ersten Sportlerleben“ Fußballer bei den Eisbachtaler Sportfreunden war, die Bestzeit über die Mitteldistanz auf (3:52:57,2 Stunden).

„Bei mir war die Freude groß, dass es ein Duathlon war und nicht geschwommen wurde. Nach dem Schwimmen muss ich das Feld immer von hinten aufrollen. Diesmal bin ich als Erster in die Wechselzone gekommen und konnte besser taktieren“, schilderte Schräder, der sich für die zweite Disziplin aufgrund der nassen Strecke für ein Renn- und gegen ein Zeitfahrrad entschied. „Das Zeitfahrrad wäre aufgrund des Aerodynamikvorteils wohl die bessere Entscheidung gewesen, weil es trocken geblieben ist“, ergänzte er.

i Froh, nur auf dem Rad und in den Laufschuhen gefordert zu sein: Manuel Schräder. René Weiss

Vor dem Schlussabschnitt betrug sein Rückstand als Siebter auf die Spitze dreieinhalb Minuten. Schräder konnte sich erneut auf seine Laufbeine verlassen. Kurz vor dem Ende der zweiten von vier Runden übernahm der Westerwälder wieder die Spitze. „Dann musste ich nur noch zu Ende laufen“, bilanzierte er zufrieden.