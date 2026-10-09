Westerwälder bei Ironman-WM Auf Hawaii lebt Ken Schräder aus Ebernhahn seinen Traum Marco Rosbach 09.10.2026, 15:39 Uhr

i In der Vorbereitung auf sein WM-Debüt auf Hawaii hat Ken Schräder auf große Wettkämpfe verzichtet und stattdessen sein Trainingspensum konsequent durchgezogen. „Da waren verrückte Sachen dabei“, sagt er. Ein Start wie beim Gickellauf in Niederelbert war die Ausnahme. Marco Rosbach

Er habe vor Ort kein Training absolviert, ohne einen Profi zu treffen, erzählt Ken Schräder mit großen Augen. Als Amateur unter den Besten der Welt: Es ist der große Traum, den sich der 35-jährige Westerwälder bei der Ironman-WM auf Hawaii erfüllt.

Es ist Tag zehn für Ken Schräder auf Big Island, der größten Insel im zu den USA gehörenden Hawaiianischen Archipel im Zentralpazifik – und zum ersten Mal sei sein Puls beim Laufen normal gewesen. „Es ist komplett anders hier, eine andere Hitze, auch nicht zu vergleichen mit Mexiko“, erzählt der Triathlet aus Ebernhahn, der genau diesen Ort gewählt hat, um sich seinen größten sportlichen Traum zu erfüllen.







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