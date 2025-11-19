Wrestling Tigers siegen erneut Auf die 75-Kilogramm-Männer ist Verlass 19.11.2025, 08:00 Uhr

i Immer aufmerksam: Kevin Haaf (rechts) holte erneut wichtige Punkte für den VfL Bad Kreuznach. Klaus Castor

Die Wrestling Tigers des VfL Bad Kreuznach bleiben ungeschlagen – doch diesmal war es knapp. Wie die 75-Kilogramm-Klasse den Sieg rettete.

Nein, zum Stolperstein wurde Alemannia Nackenheim nicht für die Wrestling Tigers des VfL Bad Kreuznach. Mit einem 22:13 räumten die Ringer von der Nahe den nächsten Brocken auf dem Weg zur Meisterschaft in der Rheinland-Pfalz-Liga zur Seite.Shamil Idrisov und Selim Satici bescherten den Tigers einen Start nach Maß, siegten technisch überlegen.







