Auf die 75-Kilogramm-Männer ist Verlass

Die Wrestling Tigers des VfL Bad Kreuznach bleiben ungeschlagen – doch diesmal war es knapp. Wie die 75-Kilogramm-Klasse den Sieg rettete.
Lesezeit 1 Minute
Nein, zum Stolperstein wurde Alemannia Nackenheim nicht für die Wrestling Tigers des VfL Bad Kreuznach. Mit einem 22:13 räumten die Ringer von der Nahe den nächsten Brocken auf dem Weg zur Meisterschaft in der Rheinland-Pfalz-Liga zur Seite.Shamil Idrisov und Selim Satici bescherten den Tigers einen Start nach Maß, siegten technisch überlegen.