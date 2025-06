Zwar war es ein heißes Turnierwochenende auf der Kalenborner Höhe, aber der Reitclub hatte an drei Tagen alles gut im Griff und freute sich zudem über tolle Ergebnisse der eigenen Reiter und Reiterinnen.

Der Reitclub Kalenborner Höhe kann auf ein gelungenes Springturnier auf dem Hegehof zurückblicken. An drei Tagen wurden 18 Prüfungen abgehalten, rund 230 Starter und Starterinnen verzeichnete der RC beim Turnier, bei dem der Nachwuchs und die Amateure im Fokus standen.

Aus Sicht der Gastgeber hätte das traditionsreiche Turnier kaum besser enden können. Die Kalenbornerin Geena Sophie Kliem gewann das Springen der Klasse M* mit Siegerrunde, bei dem es über Hindernisse von 1,25 Metern Höhe ging. Dabei gingen fünf Reiter und Reiterinnen von 22 gestarteten in ein Stechen. Kliem und ihr zwölfjähriger Wallach blieben bei den hohen Temperaturen cool. Das Duo blieb als einziges fehlerfrei.

Cousine der Siegerin springt auf den zweiten Platz

Schöne Anekdote: Platz zwei ging an die Cousine von Kliem, Anna-Maria Schmorleiz, die für den RZV Mayen startet. Mit Stute Calima 12 unterlief Schmorleiz lediglich ein Fehler, durfte sich über Platz zwei freuen und auch über den Fairnesspreis, den eine Jury für den Umgang mit den Pferd vergibt. „Aus Vereinssicht natürlich ein tolles Ergebnis zum Abschluss eines schönen Turniers. Mit 70 Helfern stellen wir alles in Eigenleistung auf. Das Zuschauerinteresse war hoch, wie in den Vorjahren, trotz der Wärme. Und Unfälle hatten wir auch keine zu verzeichnen“, bilanzierte RC-Sprecherin Caroline Schütz zufrieden.

Sportlich gab es für die Lokalmatadoren auch noch weitere Erfolge. In der Amateur-Springprüfung KL. A* (bis 95 cm) kam es für die Kalenborner zu einem Doppelsieg. Erik Bizek setzte sich gegen Vereinskollegin Mia Kirsch durch. Beide blieben ohne Fehler, Bizek war nur 1,5 Sekunden schneller.

In der Springprüfung Kl. M* (120 cm) kam Kliem auf den dritten Platz. Platz eins und zwei ging an die Luxemburgerin Jessy Fraiture, die mit zwei Pferden gleichermaßen stark ritt. Einen weiteren Sieg gab’s für Kalenborn durch Zoe Ann Kirsch mit Stute Tamina in der Springprüfung Kl. A** (100 cm).

Zum ersten Mal luden die Kalenborner zum Springen und anschließendem Schubkarrenrennen. „Und auch diese launische Neuerung wurde gut angenommen. Alle Altersklassen hatten dabei ihren Spaß. Unser Turnier richtet sich an den Nachwuchs und die Amateure und das Feedback der Starter und Starterinnen war durchweg positiv. Wir sind sehr froh darüber, wie sich dieses Turnier weiter entwickelt“, sagte Schütz.