Der Zucht-, Reit- und Fahrverein (ZRFV) Langenscheid hatte geladen und zahlreiche Dressur- und Springreiter kamen mit ihren Vierbeinern zum Wettstreit auf die Lahnhöhen. Den Zuschauern wurde bei verschiedenen Prüfungen spannender Sport geboten.
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Seit 1978 veranstaltet der Zucht-, Reit- und Fahrverein (ZRFV) Langenscheid sein Dressur- und Springturnier. Die Dressurreiter-Prüfung Kl. A. entschied Greta Asbach (RV Neuwied) für sich. Lokalmatadorin Leyder Havenstroom wurde in der Endabrechnung Vierte.