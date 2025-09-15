Der Triathlon hält einen Sonntag lang Bad Sobernheim auf Trab. Die Großveranstaltung lockte erneut viele Sportler unterschiedlicher Alters- und Leistungsklassen an. Wir blicken auf die sportlichen Höhepunkte und bieten auch eine Bildergalerie an.

Da hatte der Einteiler der Startplätze beim Bad Sobernheimer Volkstriathlon ein glückliches Händchen. Die beiden Vorjahressieger wurden gleich in die erste Startgruppe gepackt. Und Anne Eifler und Paul Kalmbacher hielten, was sie versprachen. Die beiden kamen als erste Frau sowie erster Mann ins Ziel. Alle weiteren Teilnehmer bissen sich an ihren Zeiten die Zähne aus, sodass es am Ende Wiederholungssieger gab.

„Ich schaue eigentlich gar nicht auf die Platzierung“, sagte Anne Eifler, die mit dem dritten Sieg in Folge den Hattrick in Bad Sobernheim feierte. „Ich möchte einfach für mich einen guten Wettkampf machen“, erklärte die Sportlerin aus Weiler, die für das Triathlon-Team Rhein-Nahe aus Bingen startet. Sie ergänzte: „Aber natürlich freust du dich, wenn du gewinnst. Und speziell in Bad Sobernheim ist das der Fall, weil ich den Triathlon dort so mag. Das ist meine Lieblingsveranstaltung.“ Mit Blick auf ihren geplanten Start bei der Challenge Peguera, einer Mitteldistanz auf Mallorca, passte die Sprintdistanz in Bad Sobernheim perfekt in den Vorbereitungsplan. „Ich war zufrieden mit dem Rennen, war auch nur wenig langsamer als im Vorjahr, aber das lag an den nassen Bedingungen, zum Beispiel beim Lauf über die Wiesen“, sagte Anne Eifler, die für die 300 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen 1:01:09 Stunden benötigte.

„Es ist alles perfekt gelaufen, auch weil die Starter dieses Mal total entspannt waren.“

Volker Kohrs

Insgesamt gesehen hatten die Bad Sobernheimer Riesen-Glück mit dem Wetter gehabt. Trotz der starken Regenfälle in der Nacht vor dem Rennen waren die Radstrecke und die Wechselzone abgetrocknet. „Am Morgen stand die Laufstrecke noch komplett unter Wasser. Aber pünktlich zum Start war alles gut zu laufen“, berichtete Volker Kohrs aus dem Organisationsteam des TV Bad Sobernheim. Der Sonnenschein während des Wettkampfs passte perfekt zur Gemütslage der Veranstalter. Mit 300 Einzelstartern war das Rennen seit drei Wochen ausgebucht, 42 Staffeln rundeten das starke Meldeergebnis ab. Damit stoßen die Bad Sobernheimer auch an Kapazitätsgrenzen im Schwimmbad und in der Wechselzone. „Die, die dieses Jahr nicht zum Zug kamen, müssen sich nächstes Jahr noch früher anmelden“, sagte Kohrs mit einem Schmunzeln. Ernster fügte er an: „Es ist alles perfekt gelaufen, auch weil die Starter dieses Mal total entspannt waren.“

i Sieg wiederholt: Paul Kalmbacher vom LAZ Saarbrücken. Klaus Castor

Paul Kalmbacher gehörte zu denen, die rechtzeitig gemeldet hatten. Der Binger, der für LAZ Saarbrücken startet, war einmal mehr der schnellste Mann im Rosenbergstadion. Mit 52:39 Minuten war er zwar etwas langsamer als im Vorjahr, blieb aber vor der schnellsten Staffel, die der TV Alzey stellte und die mit 53:06 Minuten gewann. Kalmbacher erwies sich in Bad Sobernheim nicht nur als toller Triathlet, sondern auch als erstklassiger Sportsmann. Ein anderer Teilnehmer hatte am Morgen beim Beladen seines Autos sein Vorderrad vom Fahrrad an der heimischen Garage stehen lassen. Auf die Durchsage von Streckensprecher Udo Roevenich, ob ihm ein anderer Teilnehmer ein Vorderrad leihen könnte, meldete sich Kalmbacher, sodass der Mitbewerber starten konnte.

Heiko Stieb gewinnt die Altersklasse 60

Kalmbacher und Anne Eifler waren übrigens nicht die einzigen überzeugenden Starter aus Bingen oder für einen Binger Verein startend. Auch die Altersklassen-Gewinner Justin Förster (M25), Hannes Klingenhofer (M40) und Markus Schmelzeisen (M55) hielten die Fahne vom Rhein-Nahe-Eck hoch. In der M60 siegte in Heiko Stieb von den Lauffreunden Naheland Bad Kreuznach der Zweite der Rheinland-Pfalz-Meisterschaften. Apropos Lauffreunde: Fünf ambitionierte Triathleten des Vereins starteten im Freibad auf einer Bahn und lieferten sich eine Vereinsmeisterschaft. Stieb wurde dabei überraschend von Simon Engelbert bezwungen. Der Sportliche Leiter des Fußball-Verbandsligisten SG Hüffelsheim kam mit 1:02:49 Stunden auf einen starken 29. Gesamtrang. Knapp hinter Engelbert und Stieb landete als Dritter der M45 ein sportlicher Politiker – Volker Boch, der Landrat des Rhein-Hunsrück-Kreises und ehemaliger Ironman-Athlet.

Erik van Brügge LF Naheland Klaus Castor Simon Engelbert LF Naheland Klaus Castor Wendepunkt Hochhaus Klaus Castor Anne Eifler Triathlon-Team Rhein-Nahe Klaus Castor Anne Eifler Triathlon-Team Rhein-Nahe Klaus Castor Anne Eifler Triathlon-Team Rhein-Nahe Klaus Castor Simon Engelbert LF Naheland Klaus Castor Anne Eifler Triathlon-Team Rhein-Nahe Klaus Castor Ronny Haß TC RW Sobernheim Klaus Castor Lisa Marie Wilbois LC 80 Klaus Castor Heiko Stieb LF Naheland Klaus Castor LF Naheland mit Simon Engelbert, Stefan Linn, Markus Nicola, Heiko Stieb, Erik van Brügge Klaus Castor Radstrecke Klaus Castor Bändchen Klaus Castor Erster Start Klaus Castor Erik van Brügge LF Naheland Klaus Castor 1 / 16

Wieder einmal bot der Bad Sobernheimer Volkstriathlon beste Bedingungen sowohl für ambitionierte Starter als auch für Jedermänner – oder besser Jederfrauen. Denn vor allem im weiblichen Bereich boomte der Triathlon in diesem Jahr, wie 18 Starterinnen in der W20 und 13 in der W25 zeigen – sehr ungewöhnliche Werte für diese Wettkampfklassen, die die Organisatoren natürlich freuten. „Das war uns auch aufgefallen, und es ist natürlich super für unseren Sport, wenn sich junge Menschen dafür interessieren“, erklärte Roevenich. Viele Starter hatten ihre Fans mitgebracht. „Die Unterstützung auf der Strecke war echt super“, unterstrich Anne Eifler. Auf dem Zielhang herrschte Volksfeststimmung. Dazu passte Kohrs Erzählung: „Wir hatten dieses Mal wegen der Teilnehmersteigerung 15 Kuchen mehr. Ich dachte am Morgen noch, wer das alles essen soll. Doch am Ende waren alle Stücke weg. Und wenn die Sportler bleiben und noch Kuchen essen, zeigt das ja, dass sie sich bei uns wohlfühlen.“

Drei Staffeln der Lauffreunde auf dem Treppchen

Noch einmal zurück zu den Lauffreunden: Die stellten nicht nur gute Einzelstarter, sondern auch starke Staffeln und besetzten drei der sechs Podiumsplätze. Die beiden Frauen-Teams wurden Zweite und Dritte und machten es jeweils spannend. Jana Eisenbrandt, die ein Team mit Marit Henger und Verena Haas bildete, holte einen ordentlichen Rückstand beim Laufen auf, doch ihre Konkurrentin vom Team MaGaTi konnte noch einmal pushen und brachte zwei Sekunden Vorsprung ins Ziel. Die Aufholjagd der zweiten Lauffreunde-Staffel war dagegen erfolgreich. Eugenia Dmitriew, die von Monika Stark und Beata Lenz übernommen hatte, ersprintete Rang drei, zwei Sekunden vor den Vierten. Die beste Männer-Staffel der Lauffreunde mit Erik van Brügge, Heiko Stieb und Nils Wachner schaffte es zudem auf den zweiten Rang hinter den Alzeyern und vor dem Triathlon-Team Rhein-Nahe aus Bingen.