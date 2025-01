Remagen Auch wenn’s brenzlig ist: Remagen bleibt sich treu 23.01.2025, 12:16 Uhr

i Oliver Schmidt muss mit seinen 40 Jahren am Sonntag ebenso ran für den BC Remagen wie der 43-jährige Sebastian Strödke. Martin Gausmann. Vollrath

Wenn der BC Remagen den Abstieg aus der 2. Badminton-Bundesliga noch vermeiden will, sollte er mit dem Punkten mal richtig anfangen. Neun Spiele bleiben noch, und personelle Verstärkung ist in Sicht. Erst aber steht am Sonntag ein Auswärtsspiel an.

Nein, sonderlich hoffnungsfroh stellt sich die Lage für den Badminton-Zweitligisten BC Remagen derzeit nicht da. Seit seiner Premierensaison 2019/2020 hat er nicht mehr so wie jetzt auf einem Abstiegsplatz gestanden. Was aber nicht heißt, dass die Mannschaft ohne Hoffnung zum anstehenden Auswärtsspiel am Sonntag (16 Uhr) beim Tabellensiebten SV Fun-Ball Dortelweil II fährt.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen