Ein Wettkampf in der 1. Luftgewehr-Bundesliga Nord mit Beteiligung des Wissener SV geht in dieser Saison offenbar nicht ohne Spannung. Spannung? Vielleicht trifft es die Bezeichnung Dramatik noch mehr. Vier Mal stand das Team von der Sieg in dieser Runde in Weißandt-Gölzau und nun am Wochenende in Braunschweig an den Schießständen, viermal lautete das Ergebnis 3:2. Bis einschließlich Samstag war das Nervenspiel offensichtlich die Spezialität der Mannschaft von Bernd Schneider.