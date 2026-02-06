Großer Sport, Bad Bunny und Green Day: Der Super Bowl sorgt auch hierzulande für viel Interesse. Doch was macht die Faszination American Football eigentlich aus? Wir haben mal beim heimischen Zweitligisten Montabaur Fighting Farmers nachgefragt.
Lesezeit 3 Minuten
Es ist eine der größten Sportveranstaltungen der Welt und sorgt auch in heimischen Gefilden für riesiges Interesse: Wenn in der Nacht auf Montag (0.30 Uhr) die New England Patriots und die Seattle Seahawks im Super Bowl aufeinandertreffen und um den Titel in der US-amerikanischen National Football League (NFL) spielen, werden nicht nur in den Vereinigten Staaten zahlreiche Fans vor den Bildschirmen bei dem Spektakel mitfiebern, das neben dem ...