Starke Leistung auf Hawaii Auch die Hitze kann Tini Adermann nicht stoppen 16.10.2025, 21:15 Uhr

i Kurz nach dem Wechsel vom Schwimmen zum Radfahren fährt Tini Adermann (schwarzes Trikot) einen Anstieg hinauf. Es folgt der Highway der Einsamkeit. Andreas Adermann

Es ist für alle Triathleten ein magischer Moment, wenn sie beim legendären Ironman auf Hawaii bei untergehender Sonne das Ziel erreichen. Ein Moment, den Tini Adermann ihr ganzes Leben nicht vergessen wird.

Die 2025er-Auflage des Hawaii-Triathlons wird immer verbunden sein mit den Hitze-Dramen. Mit Frauen, die aufgrund der extremen Belastungen in Top-Ausgangspositionen torkelnd das Rennen verlassen mussten. Umso bemerkenswerter war der Auftritt von Kristin „Tini“ Adermann aus Frei-Laubersheim beim Weltmeisterschaftsrennen über die Langdistanz.







