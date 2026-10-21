Besonderes Spiel für Huyhsen Auch als Gegner geht ein Traum in Erfüllung Olaf Paare 21.10.2026, 13:54 Uhr

i Zu Gast beim eigenen Verein: Der Bad Kreuznacher Jan Huyhsen tritt am Sonntag mit dem TuS Schwanheim bei der SG Rheinhessen in Bad Kreuznach an. Klaus Castor

Erstens kommt es anders, und zweitens als man denkt: Eigentlich wollte Jan Huyhsen mit seiner SG Rheinhessen in der dritten Liga spielen. Nun kommt er im Trikot des TuS Schwanheim als Gast zu einem Drittliga-Spiel nach Bad Kreuznach.

Die Konstellation könnte ungewöhnlicher kaum sein: Der Geschäftsführer des Post-SV Bad Kreuznach trifft auf seine eigene Mannschaft, wenn die SG Rheinhessen, deren maßgeblicher Teil der Post-SV ist, am Sonntag um 10.30 Uhr den TuS Schwanheim empfängt.







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