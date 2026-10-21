Erstens kommt es anders, und zweitens als man denkt: Eigentlich wollte Jan Huyhsen mit seiner SG Rheinhessen in der dritten Liga spielen. Nun kommt er im Trikot des TuS Schwanheim als Gast zu einem Drittliga-Spiel nach Bad Kreuznach.
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Die Konstellation könnte ungewöhnlicher kaum sein: Der Geschäftsführer des Post-SV Bad Kreuznach trifft auf seine eigene Mannschaft, wenn die SG Rheinhessen, deren maßgeblicher Teil der Post-SV ist, am Sonntag um 10.30 Uhr den TuS Schwanheim empfängt.