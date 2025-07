Die intensive Vorbereitung zahlte sich aus: Rudererin Annika Rojan von der RG Lahnstein zeigte bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften auf dem Fühlinger See in Köln erneut ihre außerordentlichen Qualtitäten.

Erfolgreich vertrat Leichtgewichtsjuniorin Annika Rojan (U19) die Rudergesellschaft Lahnstein (RGL) bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften auf dem Fühlinger See in Köln. In zwei Bootsklassen stellte sich das Talent vom Rhein-Lahn-Eck starker Konkurrenz und sammelte auf höchstem Niveau Wettkampferfahrung. Im Doppelzweier mit der für die Frankfurter RG Oberrad startenden Emma Ortlieb qualifizierte sich das Duo für das B-Finale, in dem sie respektable Vierte wurden. Obwohl sie erst kurz zuvor zusammengekommen waren, harmonierten Rojan und Ortlieb beachtlich. Auch im Doppelvierer war Rojan mit von der Partie – erneut mit Emma Ortlieb sowie Hannah Schwarzbach und Franziska Klenk (Ruderclub Cannstatt). Im Hoffnungslauf bewies das Quartett Kampfgeist, verpasste aber den Einzug ins Finale. Dennoch war auch dieses Rennen eine wertvolle Erfahrung im Hinblick auf das Zusammenspiel im Großboot und die Herausforderungen auf Bundesebene.