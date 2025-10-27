Altersklassensieg auf Mallorca Anne Eifler überrascht sich mit Radleistung selbst 27.10.2025, 16:30 Uhr

i Bereits beim Triathlon in Bad Sobernheim war Anne Eifler vom Triathlon-Team Rhein-Nahe aus Bingen in Top-Form. Nun bestätigte sie diese mit dem Altersklassen-Sieg bei der Challenge-Mitteldistanz auf Mallorca. Klaus Castor

In einem internationalen Starterfeld distanzierte Anne Eifler die Altersklassen-Konkurrenz um mehr als zehn Minuten. Mit ihrem Sieg auf Mallorca hat sich die Sportlerin aus Weiler zudem fürs renommierte Challenge-Finale in der Slowakei qualifiziert.

Anne Eifler aus Weiler bei Monzingen hat beim angesehenen Challenge-Triathlon Paguera auf Mallorca ein fettes Ausrufezeichen gesetzt. Sie gewann die Altersklasse F40 und ließ dabei zahlreiche Triathletinnen aus ganz Europa hinter sich. Für die Mitteldistanz mit 1,9 Kilometern Schwimmen, 90 Kilometern Radfahren und einem Halbmarathon über 21,1 Kilometer benötigte Anne Eifler, die für das Triathlon-Team Rhein-Nahe aus Bingen startet, 5:01:08 ...







