In einem internationalen Starterfeld distanzierte Anne Eifler die Altersklassen-Konkurrenz um mehr als zehn Minuten. Mit ihrem Sieg auf Mallorca hat sich die Sportlerin aus Weiler zudem fürs renommierte Challenge-Finale in der Slowakei qualifiziert.
Lesezeit 2 Minuten
Anne Eifler aus Weiler bei Monzingen hat beim angesehenen Challenge-Triathlon Paguera auf Mallorca ein fettes Ausrufezeichen gesetzt. Sie gewann die Altersklasse F40 und ließ dabei zahlreiche Triathletinnen aus ganz Europa hinter sich. Für die Mitteldistanz mit 1,9 Kilometern Schwimmen, 90 Kilometern Radfahren und einem Halbmarathon über 21,1 Kilometer benötigte Anne Eifler, die für das Triathlon-Team Rhein-Nahe aus Bingen startet, 5:01:08 ...