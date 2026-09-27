Aufstieg und doppelter Titel
Anna Fries ist zweifache Landesmeisterin im Solotanzen
Als Solotänzerin erfolgreich: Anna Fries aus Bilkheim gewann in Mainz gleich zwei Landesmeistertitel.
Als Solotänzerin erfolgreich: Anna Fries aus Bilkheim gewann in Mainz gleich zwei Landesmeistertitel.
Monika Fries

Die nächste Entwicklungsstufe hat Solotänzerin Anna Fries aus Bilkheim im Eiltempo genommen: Bei den Landesmeisterschaften in Mainz triumphierte sie erst in der D-Klasse und holte wenig später auch in der C-Klasse den Titel.

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Bei den kombinierten Landesmeisterschaften in den Standardtänzen für Solotänzer und Solotänzerinnen, die der Hessischen Tanzsportverband (HTV) und der Tanzsportverband Rheinland-Pfalz (TRP) in Mainz ausgerichtet haben, traten Solos aus allen Bundesländern gegeneinander an.
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