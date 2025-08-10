Die Vorbereitungen der rührigen Verantwortlichen sind bereits weit gediehen, beim Reit- und Fahrverein Niederneisen fiebert man dem Startschuss des beliebten Sommerturniers entgegen, das vom 15. bis 17. August über die Bühne geht.

Kurz vor Ende der Ferien lädt der Reit- und Fahrverein Niederneisen wieder zu seinem beliebten Sommerturnier auf seine idyllisch an der Aar gelegene Anlage ein. Von Freitag bis Sonntag werden den passionierten Freunden des Pferdesports Springprüfungen bis zur schweren Klasse und diesmal auch mit kleinen Dressurwettbewerben geboten.

Hindernisse von 95 bis 130 Zentimeter

Traditionell startet das Turnierwochenende am Freitag mit Jungpferdeprüfungen der Klasse A bis M. Hier geht es für die Sportler über Hindernisse mit einer Höhe von 95 Zentimeter in der Klasse A, über eine Höhe von rund 115 Zentimeter in der Klasse L und über eine Höhe von bis zu 130 Zentimeter in der Klasse M. Ab 16.30 Uhr dürfen auch die routinierteren Pferde wieder in den Parcours. Es werden Springprüfungen der Klasse L und M angeboten.

Stattliches Preisgeld von 1500 Euro wird verteilt

Am Samstag bietet der RuFV neben den bewährten Springprüfungen im sogenannten „Clear-Round-Modus“, bei dem jedes Pferd-Reiter-Paar ohne Hindernis- und Zeitfehler eine goldene Schleife ergattert, Prüfungen aus jeder Klasse an. Höhepunkt ist dabei die Punktespringprüfung der Klasse S* (140 Zentimeter Höhe) dar. Ab 17.30 Uhr kämpfen hier etwa 35 Paare um ein stattliches Preisgeld von 1500 Euro.

Der Sonntagvormittag bietet jungen Sportlern ab 8.30 Uhr die Möglichkeit sich in Dressurwettbewerben zu beweisen. Ab 10.15 Uhr werden dann wieder Springprüfungen der Klassen A bis M angeboten. Ab 16.15 Uhr steigt dann die finale Prüfung, eine Springprüfung Klasse M* mit Stechen (120 Zentimeter Höhe).

Kulinarik wird nicht zu kurz kommen

Den Zuschauern wird am Turnierwochenende nicht nur abwechslungsreicher Sport geboten. Auch die Kulinarik wird zwischendurch in Niederneisen nicht zu kurz kommen. Erneut bietet der Imbiss eine Anlaufstelle für hungrige Sportler und Zuschauer. Neu ist in diesem Jahr das Mittagsmenü. Im Reiterstübchen wird es wie immer ein Frühstücksangebot und ein großes Kuchenbuffet geben.