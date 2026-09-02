Koblenzerin gewinnt Ironman Amelie Ingenbleek blickt nun mit Freude auf Hawaii Emily Klinkner 02.09.2026, 00:00 Uhr

i Amelie Ingenbleek (Mitte) jubelt über ihren Sieg beim Ironman in Vichy. Mario Ingenbleek

Die Koblenzer Triathletin Amelie Ingenbleek hat nach einer Verletzung im vergangenen Jahr ein starkes Comeback beim Ironman in Vichy gefeiert: Sie feierte den Sieg und die WM-Qualifikation für Hawaii.

Die Sportlerin des SRL Triathlon Koblenz, Amelie Ingenbleek, hat als erste Frau die Ziellinie des Ironmans in Vichy (Frankreich) überquert und somit den Wettkampf der Frauen in einer Zeit von 10:05:41 Stunden gewonnen. Damit hat sich Ingenbleek zudem für die Ironman-Weltmeisterschaft 2027 auf Hawaii qualifiziert und möchte dort einen Podestplatz erreichen.







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