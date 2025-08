Slalomkanutin Katharina Neßelträger hat beim ECA-Junior-Cup im tschechischen Roudnice ihr Können und ihre derzeit gute Form eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Die 15-jährige Nachwuchsathletin des KSV Bad Kreuznach gewann gegen internationale Konkurrenz sowohl im Kajak-Einer (K1) als auch im Canadier-Einer (C1) an beiden Tagen die Finalläufe der U16, für die sie sich jeweils souverän qualifiziert hatte.

Bereits beim ECA-Cup in Augsburg war Neßelträger mit den Plätzen zwei und drei im K1 zweimal in die Medaillenränge gepaddelt und hatte zudem im Kajak-Cross gewonnen. Im C1-Finale wurde sie dort beide Male Achte.

Alle KSVler erreichen mindestens einmal das Finale

Auf dem Augsburger Eiskanal waren noch weitere KSV-Sportler am Start, die alle mindestens einmal ins Finale fuhren. In der Altersklasse U18 wurde Milena Nikitina bei den Frauen Achte, Tarek Lemler und Cosmo Kamm bei den Männern Siebter und 17. Im riesigen K1-Feld der U16 kamen Jan Zinner und Ron Bahmann auf die Ränge 21 und 16, im C1 gelang Bahmann sogar an beiden Tagen der Einzug in den Endlauf, wo er Zwölfter und Zehnter wurde. Dies schaffte auch Oskar Steitz, der sich bei den Jungs der U14 von Platz 21 auf Rang neun steigerte. Rick Bahmann, der eigentlich noch der U12 angehört, fuhr bereits bei den U14-Jungs mit und kam am zweiten Tag sogar ins Finale, in dem er Platz 20 belegte.

Der ECA-Junior-Cup ist eine Wettkampfserie des kontinentalen Kanu-Verbandes ECA (European Canoe Association) und besteht aus insgesamt 16 Rennen an acht europäischen Austragungsorten, von denen am Ende die besten sieben in die Wertung für den Gesamtsieg kommen.

Am Wochenende steht in Bratislava/Slowakei nun das Finale an. Nach ihrem weiteren Sieg im K1 im polnischen Krakau hat Neßelträger dort gute Chancen, mit zwei erneut guten Platzierungen als erste KSV-Kanutin einen Podestplatz in der Gesamtwertung zu erringen.