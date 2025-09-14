Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg war es für viele Vereine schwer, wieder Fuß zu fassen. Im Stadtzentrum beschnitt die französische Besatzungsmacht das Vereinsleben – Lützel profitierte damals von seiner Lage etwas außerhalb.

Die Zeit der Weimarer Republik ist in Koblenz und den umliegenden Gemeinden von zahlreichen Vereinsgründungen geprägt, darunter auch zur Pflege des Schachs. So entstanden Schachvereine in Arenberg (1919), Moselweiß (1920), Vallendar (1924), Ehrenbreitstein, Arzheim, Lützel (alle 1925), Metternich und Güls (beide 1926) sowie Rübenach und Urbar (1927). Währenddessen bestand der in der Innenstadt angesiedelte SV 03 Koblenz offensichtlich schon seit 1903. Mitglieder aus den Reihen der aufgezählten Vereine spielten die seit 1920 ausgerichtete Koblenzer Stadtmeisterschaft aus. Dagegen wurden Mannschaftskämpfe in Ligen erst seit 1927 unter dem Dach des Mittelrheinischen Schachverbands ausgetragen, wobei man auf lokaler Ebene seit 1929 dem Rheinisch-Nassauischen Schachbund angehörte.

Den meisten Koblenzer Vereinen war kein langes Leben beschieden. Auf immerhin gut 25 Jahre brachte es der SV 1925 Lützel, der sich 1945 als Abteilung dem VfB 1891 Lützel anschloss. Spiellokal in Lützel war die Gaststätte von Jacob Molitor in der Mariahilfstraße (später „Die Zwiebel“, heute „Sushi & Ramen Pirates“).

SV 1925 Lützel nimmt 1945 wieder den Spielbetrieb auf

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs war es der SV 1925 Lützel, der im Herbst 1945 seinen Spielbetrieb wieder aufnehmen konnte. Dabei profitierte der Verein von seiner Lage außerhalb des Stadtzentrums. Zur Erinnerung: Lützel war bereits 1891 nach Koblenz eingemeindet worden. Unmittelbar nach Kriegsende wurde das Vereinsleben der Koblenzer Innenstadtvereine von der französischen Besatzungsmacht stark beschnitten. Unter anderem gab es ein Vereinsgründungsverbot. Infolgedessen schlossen sich die Schachspieler des SV 03 Koblenz dem Lützeler Verein an. Dieser konnte sich aufgrund des Zuwachses an Quantität und Qualität in den ersten Nachkriegsjahren erfolgreich im Ligabetrieb etablieren.

i Mannschaftskampf im Lützeler Vereinslokal Schamberger, Ecke Neuendorfer Straße/Blumenstraße: Von links, sitzend: Matthias Krämer, Inhaber Zigarrengeschäft Krämer im Brenderweg, Jakob Wiencken, Lützeler Bäcker, Wilhelm Dorn, Verwaltungsbeamter, links stehend: Regierungsrat Karl Haack. unbekannt. gemeinfrei

Sogar bundesweit sorgte Lützel für Aufsehen. Das erste schachliche Großereignis in Deutschland nach dem Krieg fand nicht etwa in einer der Metropolen statt, sondern tatsächlich im beschaulichen Lützel. So besuchte im Oktober 1949 Efim Bogoljubow, deutsch-ukrainischer Vizeweltmeister von 1929 und damals auch Deutscher Meister, den Stadtteil. In der alten Turnhalle unterhalb der Balduinbrücke gab er eine gut besuchte Simultanveranstaltung gegen 50 Gegner aus Koblenz und Umgebung, die bis tief in die Nacht ging. Zuvor fand der berühmte Meister noch Zeit, für den Hörfunksender „Radio Koblenz“ ein Live-Interview zu geben.

SV 03 Koblenz nimmt Lützeler Verein mit ins Boot

Als sich der Innenstadtverein SV 03 Koblenz im Jahr 1951 wieder konstituierte, nahm man den Lützeler Verein gleich mit ins Boot. Als Ergebnis der Fusion entstand das neue Vereinskürzel, welches nun auch das Gründungsjahr des SV 1925 Lützel enthielt. Seitdem firmiert der alte Schachverein 03 Koblenz unter der Bezeichnung „Schachverein 03/25 Koblenz“. Mit diesem Vereinsnamen wird er auch in der demnächst beginnenden Saison in der Oberliga Südwest an den Start gehen.