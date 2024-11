VfL peilt Heimsieg an Alle Positionen gut besetzt Gert Adolphi 15.11.2024, 09:15 Uhr

i Shamil Idrisov (unten) versucht, sich aus einer schwierigen Lage zu befreien. Mit dem VfL trifft er am Samstag in der Jahnhalle auf den KV Riegelsberg. Michael Ottenbreit

Nach dem in der Vorwoche abgesagten Kampf steht die Jahnhalle den Ringern des VfL Bad Kreuznach nun wieder zur Verfügung. Mit großem Ehrgeiz geht es deshalb gegen den KV Riegelsberg.

In einer starken Besetzung peilen die Ringer des VfL Bad Kreuznach am Samstag, 19.30 Uhr, gegen den KV Riegelsberg ihren zweiten Heimsieg in der Zweiten Bundesliga an.Die Gastgeber können alle Positionen gut besetzen, fraglich ist lediglich, ob Theodoros Singiridis zur Verfügung steht.

