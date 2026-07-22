Triathletin aus dem Westerwald Alicia Brenner zieht nach Roth-Auftritt positives Fazit René Weiss 22.07.2026, 06:00 Uhr

i Im mittelfränkischen Roth nahm die Westerwälderin Alicia Brenner mit Erfolg am weltweit größten Langdistanz-Triathlon teil. Anja Brenner

Bei der Challenge Roth in Mittelfranken betrat die Westerwälderin Alicia Brenner Neuland. Das Resultat konnte sich für Brenner beim größten Langdistanz-Triathlon der Welt jedoch sehen lassen.

Bei einem Langdistanz-Triathlon ist eine Zielzeit von um elf Stunden ein ambitioniertes Ergebnis. 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und abschließend ein Marathon zu Fuß – da haben die Teilnehmer die Gelegenheit, ihre körperlichen Grenzen kennenzulernen und Zeit über alles Mögliche nachzudenken.







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