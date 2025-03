Adrian Kerbs ringt sich zur Silbermedaille

Bis wieder große Ringer-Abende in der Hohlschule stattfinden, ist es noch in gutes Stück. Doch bei der Rheinland-Pfalz-Meisterschaft in Contwig hat der AC Oberstein womöglich dafür die Basis gelegt. Sieben Jugendliche des Vereins waren am Start.

Der AC Oberstein hat sich zurückgemeldet. Nach langer Pause startete eine Mannschaft des Ringer-Traditionsvereins bei der Rheinland-Pfalz-Meisterschaft. Jugendliche des ACO von der Altersklasse U8 bis zur U17 präsentierten sich nach zwei Jahren ohne offizielle Wettkämpfe auf der Matte in Contwig. Dort richtete der AC Thaleischweiler die Landesmeisterschaft aus. Vor zwei Jahren waren die Obersteiner bei den Landesmeisterschaften in Rübenach dabei gewesen.

Die sieben Obersteiner Jugendlichen konnten sich ohne Erfolgsdruck mit ihren Kontrahenten messen. Für die meisten von ihnen ging es nur darum, Erfahrung im Wettkampf zu sammeln. „Dass wir die Halle aufmischen würden, hat keiner erwartet. Dafür sind viele unserer Jugendlichen zu unerfahren. Einige sind erst wenige Monate dabei und haben sich zum ersten Mal bei einem großen Turnier bewiesen. Da muss man schon realistisch bleiben“, sagte Günter Klein, der 1. Vorsitzende und Trainer des ACO und fügte hinzu: „Die Jungs müssen sich langsam ran tasten, auch wenn sie einige Niederlagen einstecken – das ist bestes ‚Learning by doing‘“.

Magomed-Nabi Zajnalgabidov feiert tollen Schultersieg

Für die Verantwortlichen des ACO war es also vor allen Dingen wichtig, dass sich ihre Schützlinge nach den Begegnungen mit jungen Ringern anderer Vereine, besser einschätzen konnten. Zu feiern gab es überraschend aber auch etwas. Ein großes Erfolgserlebnis hatte nämlich Adrian Kerbs, der in der Klasse bis 41 Kilogramm mit dem 2. den zweiten Platz errang. Einen großartigen Kampf lieferte sich ACOler Magomed-Nabi Zajnalgabidov mit Darius Berends vom VFL Bad Kreuznach, den er letztlich mit einem Schultersieg bezwang.

Auch wenn es für andere ACO-Jugendliche nicht perfekt lief, waren sie von der Stimmung in der Halle und den neu geschlossenen Freundschaften mit anderen Vereinen tief beeindruckt. „So etwas weckt Lust auf mehr“, glaubt Jörg Römer, der 2. Vorsitzende des ACO. Günter Klein ergänzte: „Auf den neuen Erfahrungen, die alle in Contwig gesammelt haben, können wir aufbauen. Ich bin sicher, beim nächsten Turnier läuft das dann schon routinierter ab.“ Der 1. Vorsitzende erläuterte weiter: „Einige Jugendliche hatten diesmal bereits Erfolgserlebnisse und – was ganz wichtig ist: Alle hatten Spaß und Freude an der Sache.“ Ein besonderes Anliegen war es Klein, sich bei den Eltern des des jungen Ringer-Septetts zu bedanken. „Ohne die Unterstützung der Eltern ginge es nicht, dann könnte der ACO nicht an Meisterschaften teilnehmen.“

Die Ergebnisse der ACO-Ringer in Contwig: Magomed-Nabi Zajnalgabidov (U12, bis 40 kg): Platz 5. Edwin Raschewski (U12, bis 44 kg): Platz 6. Mohamad Shukri Shami (U17, bis 80 kg): Platz 9. Adrian Magel (U17, bis 80 kg): Platz 10. Adrian Kerbs (U14, bis 41 kg): 2. Platz. Jannis Usinger (U10, bis 28 kg): 10. Platz. Kirill Trippl (U8, bis 28 kg): Platz 5.