Acht Kleinkaliber-Titel an den SV 1858 Idar-Oberstein

Als Titelhamster präsentierten sich die Schützinnen nd Schützen des SV 1858 Idar-Oberstein bei den Kreismeisterschaften mit der Kleinkaliber-Waffe.

Bei den Kreismeisterschaften im Schießen in der Disziplin „Kleinkaliber 50 Meter und 100 Meter“ waren die Schützinnen und Schützen des SV 1858 Idar-Oberstein sehr erfolgreich. Insgesamt gingen acht Meistertitel an den Traditionsverein. Außerdem gab es zwölf Top-Drei-Platzierungen.

In Stipshausen, wo die Kreismeisterschaften „KK 50m Auflage“ stattfanden, gingen insgesamt 25 Akteure in 7 verschiedenen Altersklassen an den Start. Fast die Hälfte des Teilnehmerfeldes stellten die Schützinnen und Schützen des SV 1858, der sich vier Meistertitel schnappte. Hinzu kamen vier zweite und drei dritte Plätze.

Thomas Bergmann lässt Brüder Klein hinter sich

In der Klasse Senioren IV musste sich Karl Burock nur Martin Fehrle und Siegfried Schwientek (beide aus Stipshausen) geschlagen geben. Karl-Heinz Fuhr belegte den 6. Platz. Christine Fuhr, die bei den Seniorinnen III an den Start ging, schaffte es hinter Brigitte Katzorek aus Nahbollenbach auf Rang zwei.

Bei den Senioren II sicherten sich die Schmuckstadtschützen alle Podiumsplätze. Thomas Bergmann erwischte einen guten Tag und gewann den Titel. Dahinter landete das Brüderpaar Andreas und Thomas Klein. Uta Giesen war bei den Seniorinnen II nicht zu schlagen. Mit der Tagesbestleistung von 302,6 Ringen wurde sie Kreismeisterin.

Auch bei den Senioren I belegten die SV-Schützen alle Podiumsplätze. Jörg-Oliver Thomas schaffte es auf Platz eins, Heinz-Herbert Schmitt auf Platz zwei und mit nur 2 Zehnteln weniger landete dahinter Kersten Roy Becker. Carmen Brenner war bei den Seniorinnen I nicht zu schlagen und swurde Erste vor Pia Seimetz-Latz, die ihre erste Kreismeisterschaft in dieser Disziplin bestritt.

Schmuckstadtschützen auch in Haag erfolgreich

In Haag richtete der SV 1858 Idar-Oberstein die Kreismeisterschaft in der Disziplin „100m Auflage“ aus, bei der das Teilnehmerfeld aus 20 Akteuren in neun Altersklassen bestand.

Auch hier stellten die Schmuckstadtschützen das Gros der Teilnehmenden. Erneut musste sich Karl Burock nur Martin Fehrle und Siegfried Schwientek geschlagen geben und belegte den dritten Platz. Karl-Heinz Fuhr erreichte Platz fünf. Bei den Seniorinnen III war Brigitte Katzorek aus Nahbollenbach wieder die stärkste Schützin, und so musste sich Christine Fuhr erneut mit dem zweiten Platz zufriedengeben.

Thomas Klin landet knapp vor seinem Bruder Andreas

Abermals gingen bei den hundert Metern alle Podiumsplätze bei den Senioren II an den SV 1858. Dieses Mal hatte Thomas Klein den besseren Tag erwischt und sicherte sich den Titel vor Thomas Bergmann und seinem Bruder Andreas Klein. Auch Uta Giesen schnappte sich bei den Seniorinnen II erneut den Titel. Ihr gelangen dabei 299 von 300 möglichen Ringen.

Carmen Brenner, die ebenfalls 299 Ringe erzielte, war bei den Seniorinnen I wieder nicht zu schlagen. Auch sie sicherte sich den Titel als Kreismeisterin. Bei den Senioren I konnte sich Jörg-Oliver Thomas vor Herbert Schmitt und Uwe Fugmann aus Nahbollenbach den Titel sichern. Kersten Roy Becker verpasste den dritten Platz nur äußerst knapp und belegte am Ende Rang vier.