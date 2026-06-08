16. Rheinland-Pfalz-Open 280 Spieler sorgen in Heimbach-Weis für einen Rekord Jörg Niebergall 08.06.2026, 11:00 Uhr

i Bei der 16. Auflage der Rheinland-Pfalz-Open war die Festhalle in Heimbach-Weis bestens gefüllt. Jörg Niebergall

Bei den 16. Rheinland-Pfalz-Open in der Festhalle in Heimbach-Weis war eine Menge geboten. 280 Schachspieler nahmen teil – und sorgten somit für einen Teilnehmerrekord.

So dürfte es sich der ausrichtende Schachclub Heimbach-Weis/Neuwied (Veranstalter war der Schachbund Rheinland-Pfalz gewesen) die 16. Auflage der Rheinland-Pfalz-Open vorgestellt haben. Nicht nur, dass es in der Festhalle Heimbach-Weis mit mehr als 280 Spielern und Spielerinnen einen neuen Teilnehmerrekord gab, mit dem Lokalmatador Lukas Winterberg stand nach den sieben gespielten Runden auch ein echter Heimbach-Weiser ganz oben auf dem ...







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