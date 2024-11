Badminton: Remagen ist in Bayern beim Dritten Marktheidenfeld und beim amtierenden Meister Freystadt aber erneut nur Außenseiter 2. Bundesliga: BC Remagen trifft auf Prominenz, hofft aber dennoch auf Punkte – Schwere Spiele in Bayern 18.10.2024, 14:07 Uhr

Remagen. Der BC Remagen ist um sein Auftaktprogramm in der 2. Badminton-Bundesliga nicht zu beneiden. Nachdem das Team von Trainer Heiko Weinert an den ersten vier Spieltagen bereits die favorisierten Teams aus Bischmisheim, TV Hofheim, Geretsried und TSV Neuhausen-Nymphenburg-München zum Gegner hatte und daraus immerhin zwei Punkte holte, geht es weiter mit den Partien gegen die besten Teams.

Am Wochenende steht erneut ein Doppelspieltag in Bayern an, es geht gegen den Tabellendritten TV Marktheidenfeld (Samstag, 16 Uhr) und den amtierenden Meister TSV Freystadt (Sonntag, 14.30 Uhr). Erneut bekommt es Remagen also mit den besten der Liga zu tun.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen