Taekwondo steht für Fuß- und Handtechnik sowie Weg. Beim Turnverein Bornich wird in der Abteilung koreanische Kampfkunst seit vielen Jahren gute Arbeit geleistet. Bei der jüngsten Gürtelprüfung erreichten alle 19 Anwärter den nächsten Kup-Grad.
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Unlängst stand in der Abteilung Taekwondo des TV Bornich eine Gürtelprüfung an. 19 Sportler der Kinder- und Erwachsenengruppe des Vereins von den Loreleyhöhen stellten sich den Anforderungen, die von Prüfer Herbert Simon begutachtet wurden. Alle Kämpfer hatten sich intensiv vorbereitet.