Taekwondo-Gürtelprüfung 19 fleißige TVB-Kämpfer erreichen nächsten Kup-Grad Stefan Nink 21.06.2026, 10:35 Uhr

i In der Kindergruppe des TV Bornich werden Talente behutsam an die asiatische Kampfkunst herangeführt. Jessica Simon / TV Bornich

Taekwondo steht für Fuß- und Handtechnik sowie Weg. Beim Turnverein Bornich wird in der Abteilung koreanische Kampfkunst seit vielen Jahren gute Arbeit geleistet. Bei der jüngsten Gürtelprüfung erreichten alle 19 Anwärter den nächsten Kup-Grad.

Unlängst stand in der Abteilung Taekwondo des TV Bornich eine Gürtelprüfung an. 19 Sportler der Kinder- und Erwachsenengruppe des Vereins von den Loreleyhöhen stellten sich den Anforderungen, die von Prüfer Herbert Simon begutachtet wurden. Alle Kämpfer hatten sich intensiv vorbereitet.







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