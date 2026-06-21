Taekwondo-Gürtelprüfung
19 fleißige TVB-Kämpfer erreichen nächsten Kup-Grad
In der Kindergruppe des TV Bornich werden Talente behutsam an die asiatische Kampfkunst herangeführt.
In der Kindergruppe des TV Bornich werden Talente behutsam an die asiatische Kampfkunst herangeführt.
Jessica Simon / TV Bornich

Taekwondo steht für Fuß- und Handtechnik sowie Weg. Beim Turnverein Bornich wird in der Abteilung koreanische Kampfkunst seit vielen Jahren gute Arbeit geleistet. Bei der jüngsten Gürtelprüfung erreichten alle 19 Anwärter den nächsten Kup-Grad.

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Unlängst stand in der Abteilung Taekwondo des TV Bornich eine Gürtelprüfung an. 19 Sportler der Kinder- und Erwachsenengruppe des Vereins von den Loreleyhöhen stellten sich den Anforderungen, die von Prüfer Herbert Simon begutachtet wurden. Alle Kämpfer hatten sich intensiv vorbereitet.

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