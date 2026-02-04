Rhein-Eifel-Cup am 8. März: 16 Rennen auf der 2,7 Kilometer langen Rundstrecke
Das Mountainbike-Rennen des Rhein-Eifel-MTB-Cups verspricht spannende Wettkämpfe auf anspruchsvoller Strecke. Die Veranstaltung rund um Kottenheim steigt am 8. März.
Am 8. März findet das Mountainbike-Rennen des „Rhein-Eifel-MTB-Cups“ rund um das Waldstadion in Kottenheim statt. Der ausrichtende Radsportclub „Eifelland“ Mayen veranstaltet dabei über den Tag verteilt insgesamt 16 Einzelrennen.Die rund 2,7 Kilometer lange Rundstrecke mit Start und Ziel nahe der Bunnefix-Hütte führt um das Waldstadion, den Mayener Weg hinauf und durch den Kottenheimer Wald.