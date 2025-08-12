Auf zur deutschen Jugendmeisterschaft: Die 14-jährige Lena Berghaus konnte mit ihrem Pony Bright Delight sowohl den Titel als Verbandsmeisterin, als auch den der Landesmeisterin gewinnen. Mitte August geht es für die Neuwiederin nun nach Aachen.

Es ist eine Erfolgsgeschichte, die Herzen berührt und Respekt einflößt. Die 14-jährige Dressurreiterin Lena Berghaus vom RV Neuwied schreibt ein echtes Sommermärchen: Mit ihrem Pony Bright Delight B – liebevoll „Brighty“ genannt – holte sie sich im Juni den Titel der Verbandsmeisterin Pony und krönte ihre Leistung im Juli mit dem Titel der Landesmeisterin Pony. Damit löst sie das begehrte Ticket zur deutschen Jugendmeisterschaft im August in Aachen.

„Lena und Brighty sind ein harmonisches Duo voller Ausdruck und Präzision.“

Ein Verbandssprecher über die 14-jährige Reiterin des RV Neuwied.

Doch damit nicht genug: Berghaus gewann auf beiden Turnieren alle Einzelprüfungen und ritt mit Brighty zu sieben Siegen in Folge. Ein Triumphzug, wie man ihn selten erlebt. In den drei FEI-Prüfungen setzte sie sich souverän gegen starke Konkurrenz durch und begeisterte vor allem mit ihrer eindrucksvoll choreografierten Kür, die Jury und Publikum gleichermaßen in ihren Bann zog. „Lena und Brighty sind ein harmonisches Duo voller Ausdruck und Präzision“, schwärmte ein Verbandssprecher. Die Titel bei den Ponydressurreitern gingen somit absolut verdient und unangetastet an die junge Neuwiederin.

Berghaus ist stolz auf die Entwicklung

Als wäre das nicht schon bemerkenswert genug, zeigte Lena auch mit ihrem Pferd Quickstep, dass sie in mehreren Klassen brillieren kann. Gemeinsam wurden sie Verbandsmeister Children und holten Bronze bei den Landesmeisterschaften Children – ein Doppel-Erfolg, der das Talent und die Leidenschaft der Nachwuchsreiterin eindrucksvoll unter Beweis stellte. „Ich bin überglücklich über diese Saison. Brighty und Quickstep haben beide alles gegeben, und ich bin unheimlich stolz auf unsere Entwicklung“, freute sich die 14-Jährige.

Mit diesem Rückenwind geht es nun Richtung Aachen zur deutschen Jugendmeisterschaft. Die Reiterwelt darf gespannt sein, welche Kapitel Lena Berghaus als Nächstes aufschlägt. Eines ist sicher: Sie hat die Zügel fest in der Hand.