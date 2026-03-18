Show in der EPG Arena 1300 Zuschauer kommen zum Feuerwerk der Turnkunst 18.03.2026, 12:33 Uhr

i Olga & Javier, Aerial Chains & Flying Pole, beim Feuerwerk der Turnkunst in der Koblenzer EPG Arena. Mark Dieler

Spektakuläre Artistik und emotionale Momente: Die Premiere des „Feuerwerk der Turnkunst“ in Koblenz begeisterte mit innovativen Darbietungen.

Bei der Koblenz-Premiere in der EPG Arena hat das „Feuerwerk der Turnkunst – on stage“ spektakuläre Artistik, emotionale Momente und ein Bühnenkonzept, welches das Publikum – 1300 Zuschauer waren da – hautnah in seinen Bann zog, vereint. Mit seiner neuesten Produktion, der „wyld“-Tournee 2026, hat die Veranstaltung, die in Zusammenarbeit mit dem Turnverband Mittelrhein auf die Beine gestellt wurde und die Turngala Gymmotion ersetzt, das Turnen ...







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