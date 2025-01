TuS Mackenrodt zeigt Klasse 13 Sprünge mehr als gefordert: TuS-Team löst DM-Ticket 24.01.2025, 12:33 Uhr

i Team 1 des TuS Mackenrodt qualifizierte sich für die Deutsche Meisterschaft. Rebecca Schwarz, Svenja Doll, Lisa Herbert und Luisa Weisner übersprangen die Quali-Hürde um 13 Sprünge. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Gute Leistungen zeigten die Teams des TuS Mackenrodt bei den Verbandsmeisterschaften im Rope-Skipping. Drei von ihnen dürfen nun sogar an den Bundeswettkämpfen teilnehmen. Die erfahrenste Mannschaft des Vereins startet bei der DM.

Bei den Verbandsmeisterschaften für Mnnschaften im Rope-Skipping am vergangenen Wochenende in Niederwörresbach gingen für den TuS Mackenrodt 20 Springerinnen in fünf Teams an den Start. Die ältesten Springerinnen erreichten ihre Ziele dabei vollkommen.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen