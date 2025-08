Im Juli fand eine Deutschland-Tournee des südafrikanischen Ringtennis-Nationalteams statt, bei der zwei Länderspiele zwischen Südafrika und Deutschland ausgetragen wurden. Gespielt wurde im klassischen Begegnungsmodus, der jeweils vier Einzelspiele, vier Doppel und zwei Mixed-Spiele umfasst.

Das erste Spiel wurde in Kieselbronn bei Pforzheim ausgetragen, wobei Deutschland sich deutlich mit 15:5 durchsetzen konnte. Das Rückspiel fand in Groß-Karben in Hessen statt, auch dieses gewann das deutsche Team souverän mit 16:4.

i Die deutsche Nationalmannschaft gewann beide SPiele gegen das Nationalteam der Südafrikaner deutlich. Maximilian Speicher (Zweiter von links, schwarzes Stirnband) gewann ein Mal im Doppel und ein Mal im Einzel. Michael Speicher

Mit dabei war der Wehbacher Maximilian Speicher. Dieser war eigens aus Barcelona angereist, um bei den beiden Begegnungen mitzuwirken. Im Doppel in Kieselbronn gewann er mit Hendrik Freitag klar mit 48:34. Im Rückspiel gewann er sein Einzel und konnte dieses Spiel dank seiner Erfahrung deutlich mit 63:35 für sich entscheiden.

Speicher trug maßgeblich zum Erfolg der deutschen Mannschaft bei und zeigte erneut seine starke Leistung im internationalen Ringtennis.